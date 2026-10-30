Yüzde 15 daha az yakıt yakacak: Japon otomotiv devi yeni nesil motorunu duyurdu
Japon otomotiv devi Toyota, hibrit teknolojisinde ezber bozan bir dönemin kapısını aralıyor. Japon otomotiv devi, tamamen sıfırdan geliştirdiği turboşarjlı 1,5 litrelik yeni motor ailesiyle yakıt tüketimini düşürürken performansı artırmayı hedefliyor. İşte yeni hibrit sistemin tüm detayları...
Toyota, hibrit teknolojisinde yeni bir dönemin hazırlığını yapıyor. Yıllardır atmosferik motorları ve dayanıklılığıyla öne çıkan Japon üretici, yeni nesil hibrit araçlarında turboşarjlı motor seçeneğini de devreye almaya hazırlanıyor. Marka, geliştirdiği yeni sistemle hem yakıt tüketimini düşürmeyi hem de performansı artırmayı hedefliyor.
Hibrit teknolojisi için sıfırdan motor geliştirildi
Toyota, yeni güç aktarma sisteminde mevcut motorlarını elektrikli kullanıma uyarlamak yerine tamamen yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Gelecekte farklı araç türlerinde kullanılacak sistemin merkezinde, 1,5 litrelik dört silindirli atmosferik ve turboşarjlı motor ailesi bulunuyor.
Yeni motorlar; daha küçük ve hafif elektrik motorları, güç kontrol üniteleri ve invertörlerle birlikte çalışacak. Bileşenlerin birbiriyle daha uyumlu hale getirilmesi sayesinde sistemdeki enerji kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.
Yakıt tüketiminde yüzde 15'i aşan iyileşme hedefi
Toyota'nın yeni hibrit sistemiyle ilgili en dikkat çekici hedeflerinden biri yakıt ekonomisi. Şirket, yeni teknolojinin yüzde 15'ten fazla yakıt verimliliği artışı sağlamasını amaçlıyor.
Bu kazanımın daha düşük mekanik sürtünme, geliştirilmiş termal yönetim, elektrik sistemindeki kayıpların azaltılması ve aerodinamik iyileştirmelerle elde edilmesi planlanıyor.
Yeni güç aktarma sistemi, Toyota'nın geliştirdiği daha kompakt çoklu platform yapısına da entegre edilebilecek. Böylece hibrit modellerin yanı sıra tamamen elektrikli araçlarda da daha küçük boyutlu ve performanstan ödün vermeyen bir mimari kullanılması hedefleniyor.