1,5 milyon TL sınırı altındaki arabalar sıralandı! Düşük fiyata sıfır otomobil arayanlara müjde

Ekim 2026 en ucuz sıfır otomobil fiyatları yeni ayla birlikte otomobil almak isteyenlerin araştırdığı başlıkların başında geliyor. Markaların ekim ayına özel güncel fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte tüketiciler, farklı modellerin satış fiyatlarını karşılaştırmaya başladı. Özellikle son dönemde sıfır araç sahibi olmak isteyenler için yalnızca liste fiyatları değil, bayiler tarafından sunulan kampanya ve avantajlar da yakından takip ediliyor. Farklı motor, donanım ve gövde seçenekleri arasından bütçesine uygun bir model arayan tüketiciler, piyasadaki en düşük fiyatlı sıfır otomobili bulmaya çalışıyor. Peki ekim ayında sıfır otomobil almak isteyenlerin karşısına hangi fiyatlar çıkıyor, en ucuz sıfır araba kaç TL, hangi markanın modeli en uygun fiyata satılıyor? İşte güncel fiyat listeleri ve ekim ayındaki en düşük fiyatlı sıfır otomobiller…