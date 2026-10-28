1,5 milyon TL sınırı altındaki arabalar sıralandı! Düşük fiyata sıfır otomobil arayanlara müjde
Ekim ayı sıfır araba fiyatları 2026 otomobil sahibi olmak isteyen tüketicilerin gündemindeki yerini aldı. Yeni ayın başlamasıyla birlikte otomotiv markaları modelleri için geçerli satış fiyatlarını güncellerken, bayilerde uygulanan kampanyalar da sıfır araç almak isteyenlerin araştırmalarını hızlandırdı. Farklı fiyat aralıklarında satışa sunulan modeller arasında seçim yapmak isteyen tüketiciler, özellikle bütçesini zorlamadan otomobil sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Güncel listelerde yer alan fiyatlar ve markaların dönemsel kampanyaları birlikte değerlendirildiğinde, sıfır otomobil piyasasında en uygun fiyatlı seçenekler de merak konusu oluyor. Peki ekim ayında en ucuz sıfır otomobil hangisi, en düşük fiyatlı sıfır araba kaç TL'den satışa sunuluyor, markaların kampanyalarıyla birlikte güncel fiyatlar nasıl değişti? İşte Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatları ve en uygun fiyatlı modeller…
Ekim 2026 en ucuz sıfır otomobil fiyatları yeni ayla birlikte otomobil almak isteyenlerin araştırdığı başlıkların başında geliyor. Markaların ekim ayına özel güncel fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte tüketiciler, farklı modellerin satış fiyatlarını karşılaştırmaya başladı. Özellikle son dönemde sıfır araç sahibi olmak isteyenler için yalnızca liste fiyatları değil, bayiler tarafından sunulan kampanya ve avantajlar da yakından takip ediliyor. Farklı motor, donanım ve gövde seçenekleri arasından bütçesine uygun bir model arayan tüketiciler, piyasadaki en düşük fiyatlı sıfır otomobili bulmaya çalışıyor. Peki ekim ayında sıfır otomobil almak isteyenlerin karşısına hangi fiyatlar çıkıyor, en ucuz sıfır araba kaç TL, hangi markanın modeli en uygun fiyata satılıyor? İşte güncel fiyat listeleri ve ekim ayındaki en düşük fiyatlı sıfır otomobiller…
Otomobil sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği ekim ayı fiyatları açıklandı. Markaların yeni ayla birlikte güncel listelerini paylaşmasıyla sıfır araçların satış rakamları da netleşti. Öte yandan otomobil pazarındaki hareketliliği artırmak isteyen markalar ve bayiler, farklı kampanyaları tüketicilerin beğenisine sunmaya başladı. Ekonomik modellerden premium segmentteki araçlara kadar pek çok otomobilin güncel fiyatı belli oldu.
EN DÜŞÜK FİYATLI SIFIR ARABALAR AÇIKLANDI: YOK SATIYOR! İŞTE, O LİSTE...
Sıfır otomobil piyasasında eylül ayı itibarıyla yeni bir fiyat tablosu ortaya çıktı. Döviz kurundaki değişimler bazı modellerin etiketlerine yansırken, satış temposunun beklentilerin altında kalması markaları ve bayileri kampanyalara yöneltti. Güncellenen fiyat listeleri incelendiğinde, sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin karşısına yaklaşık 1,4 milyon TL seviyesinden başlayan seçenekler çıkıyor. Özellikle fiyatı 1,5 milyon TL’nin altında kalan modeller, bütçesine uygun araç arayan tüketicilerin öne çıkan alternatifleri arasında yer alıyor.
Eylül 2026'da En Uygun Fiyatlı Sıfır Otomobiller
Eylül ayındaki listelere göre 1,5 milyon TL sınırının altında kalan modeller ve fiyatları şöyle:
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 444 bin TL
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel: 1 milyon 449 bin 900 TL
Dacia Sandero Expression TCe 100: 1 milyon 460 bin TL
Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1 milyon 460 bin TL
Bu modelleri daha yüksek fiyat seviyelerinde Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin TL ve Citroen e-C3 83 kW Elektrikli 1 milyon 600 bin TL ile takip ediyor.
2 Milyon TL'nin Altındaki Otomobiller
Sıfır araç pazarında 2 milyon TL sınırını aşmadan satın alınabilecek modeller arasında farklı segmentlerden seçenekler bulunuyor. Güncel fiyatlara göre öne çıkan araçlar şöyle sıralanıyor:
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP: 1 milyon 830 bin TL