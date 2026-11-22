Bir yanı uçurum bir yanı sarp kayalık: Karşılıklı geçiş için yaklaşık 20 dakika bekliyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolunda tünel çalışmaları sürüyor. 1960’lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan yolda sürücüler, karşılıklı geçiş için yaklaşık 20 dakika bekliyor. 19 Aralık 2018'de ihale edilen projenin tamamlanmasıyla 7 köye ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.