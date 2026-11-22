Artvin'de sağanakla derelerin debisi yükseldi: Karagöl yolunun bir bölümü çöktü
Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı derelerde su seviyesini ve debiyi yükseltti, Borçka-Hopa kara yolunda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı; güzergahta ulaşımda aksamalar yaşandı. Alçak kesimli ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aştı. Borçka'da taşan dere, Karagöl yolunun bir bölümünü çökertti.
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