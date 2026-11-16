Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar ve keskin virajlı yapısıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürüyor; projenin tamamlanmasıyla ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden olan Artvin'de sürücüler, dar, virajlı ve dik rampalarla dolu uçurumların yer aldığı şehirden uzak bazı köy yollarında araç kullanıyor. Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu, dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

DHA

Yol 1960'lı yıllarda kayalar oyularak açıldı

Güzergah, 1960’lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açıldı ve o tarihten bu yana ciddi bir iyileştirme yapılmadı. Yolun bir tarafını dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafını sarp kayalıklar çevreliyor.

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Ağır tonajlı araçlar geçiş yaparken zorlanıyor. Karşılıklı gelen sürücüler birbirine yol vermek için beklerken tehlikeli anlar yaşıyor. Bölgede 19 Aralık 2018'de ihale edilen projeyle başlatılan tünel çalışmaları sürerken, yapılacak tünellerle yolun daha güvenli hale getirilmesi ve 7 köyün ilçe merkeziyle ulaşımının kış aylarında da kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

DHA

Muhtar Turan yolun durumunu anlattı

Öğdem köyü muhtarı Mustafa Turan, yapılacak tünelle 7 köye hizmet veren yolun rahata kavuşacağını ifade etti.

DHA

Turan, şöyle devam etti:

"Öğdem yolu, sürekli gündeme geliyor. Yol denildiği zaman akla Artvin gelir, Yusufeli gelir. Öğdem bölge yolu zordur. 1960’lı yıllarda yapılmış bir yoldur burası. Kayalar patlatılarak yapılmış ve o yıldan sonra da bu kayalara el sürülmemiş. Büyük araçlar geçemiyor. Yolun altıda tehlikeli bir yamaç ve dere var. Üstündeki kaya da şapka gibi yolu kapatmış, altından geçilemiyor. Bu yol, 7 köye hizmet ediyor. Yolumuzda bir proje başlatıldı, çalışmalar yapılıyor. İnşallah yapılacak tünellerle rahata kavuşacağız"

DHA

Sürücüler yolda yaşadıkları zorluğu anlattı

Sürücülerden Metin Şişman, yolda büyük araçla ilerlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracımda malzeme var ama mecburen geri döneceğim. Aracım yola sığmıyor, sağ taraf kayalara değiyor. Aracım uzun ve yüksek olduğu için geçiş yapamadım. Yol çok tehlikeli. Bu yolda ilerlemek çok zor. Bir taraf hep uçuruma gidiyor" diye konuştu.

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Mehmet Cezayirli ise yoldan geçişin tehlikeli olduğunu söyledi. Cezayirli, "Yaklaşık 20 dakikadır araçların birbirine yol vermesini bekliyoruz. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yollarda araç sürmek çok zor ve tehlikeli. Milletvekilimiz Faruk Çelik’in sıkı takip ve çalışmaları sonucunda inşallah bölgemiz yeni ve konforlu yoluna kavuşmuş olacak" dedi.

Kerim Dizor da "Devletimiz buraya da el attı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araç kullanmak zor; küçük araçlarla geçtiğimiz halde yamaca doğru bakmaya korkuyoruz" diye konuştu.

DHA

DHA