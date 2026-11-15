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Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü

16:06, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 16:21, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Sızdırılan belgelere göre Putin'in yeni doğan torununa çağrışımlar sebebiyle babası Igor Zelenskiy'nin soyadı verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği öğrenildi. Sızdırılan nüfus kayıtlarına göre, bebeğe babası Rus balet Igor Zelenskiy'nin soyadı yerine, annesinin soyadından türetilen "Tikhonov" soyadının verilmesi dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyundan sır gibi saklanan aile yaşamına dair yeni detaylar sızdırılan belgelerle gün yüzüne çıkıyor. Rus araştırmacı gazetecilik kuruluşu Agentstvo'nun paylaştığı resmi nüfus kayıtlarına göre, Putin'in 40 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova, Moskova'da yeni bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun babasının Tikhonova ile uzun süredir birlikte olduğu bilinen 57 yaşındaki ünlü Rus balet Igor Zelenskiy olduğu kaydedildi.

Toruna Zelenskiy soyadını almadı

Sızdırılan nüfus belgelerinde, yeni doğan bebeğin adının "Adrian İgoreviç Tikhonov" olarak kaydedildiği görüldü. Adrian'a, babası Igor Zelenskiy'nin soyadı yerine annesi Katerina Tikhonova'nın soyadının erkek biçimi olan "Tikhonov" soyadının verilmesi dikkat çekti.

Bale sanatçısı Igor Zelenskiy'nin soyadı, Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile aynı kökten geliyor.

Doğum belgesi 11 ay gecikmeyle çıkarıldı

Bebeğin doğumuna ilişkin ilk tıbbi kayıtlar, Rusya Devlet Başkanlığı İşler Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Klinik Hastanesi tarafından tutuldu. Ancak Kremlin'in güvenlik endişeleri sebebiyle, 15 Ağustos 2025'te dünyaya gelen Adrian'ın doğum belgesi yaklaşık 11 ay sonra, 10 Temmuz 2026'da Moskova'daki Çertanovo Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Ablasının soyadı da Tikhonova yapıldı

Katerina Tikhonova ve Igor Zelenskiy çiftinin 2017 yılında dünyaya gelen Elsa isimli bir kız çocukları daha bulunuyor. Rus medyasında yer alan haberlere göre, 8 yaşındaki Elsa'nın daha önce "Zelenskaya" olan soyadı da "Tikhonova" olarak değiştirildi. Elsa'nın yurt dışı seyahatlerinde, güvenlik önlemleri kapsamında annesinin soyadını taşıyan pasaportlar kullandığı belirtildi.

Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Putina ve çocukları Maria ile Katerina ile birlikte 1980'lerin sonu veya 1990'ların başında çekilmiş aile fotoğrafı yer almaktadır.

Putin'in bilinen dördüncü torunu

Agentstvo'nun haberine göre Adrian, Putin'in bilinen dördüncü torunu oldu. Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova'nın da Hollandalı iş insanı Jorrit Faassen ve Rus enerji şirketi Novatek'te yönetici olan Evgeny Nagorny'den birer çocuğu bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı, güvenlik gerekçesiyle ailesi hakkındaki bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor.


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Başlıklar :vladimir putinkaterina tikhonovaigor zelenskiyvolodimir zelenskiy
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Putin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürü
Sızdırılan belgelere göre Putin'in yeni doğan torununa çağrışımlar sebebiyle babası Igor Zelenskiy'nin soyadı verilmedi.
Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Putina ve çocukları Maria ile Katerina ile birlikte 1980'lerin sonu veya 1990'ların başında çekilmiş aile fotoğrafı yer almaktadır.
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