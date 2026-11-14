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Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde istihbarata dayalı yapılan operasyonlarda 24 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kolpur'daki operasyonda 8 militan

ISPR'ın açıklamasında, güvenlik güçlerinin Belucistan'a bağlı Kolpur kasabasına operasyon düzenlediği belirtildi. Bu operasyonda "Hindistan" destekli olduğu belirtilen 8 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Militanların devriye gezen güvenlik güçlerine ait araçları hedef alması sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Kuzey Veziristan'da 16 militan etkisiz hale getirildi

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesine yönelik bir başka operasyonda ise 16 militan etkisiz hale getirildi. Açıklamaya göre operasyon sırasında 2 asker yaşamını yitirdi, militanlara ait çok sayıda mühimmat güvenlik güçlerince ele geçirildi.

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Bölgedeki militanlara yönelik operasyonların süreceği de açıklamada yer aldı.

Saldırılar sınır eyaletlerinde yoğunlaşıyor

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırı düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.