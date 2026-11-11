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Ermenistan'a KGAÖ'den yaptırım: İki önemli hakkı elinden alındı

18:47, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ kararını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nde (KGAÖ) oy kullanma ve üst düzey görevlere temsilci atama haklarının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Ermenistan'ın birkaç yıldır örgüte karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösterildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) oy kullanma ve temsilcilerini atama haklarından mahrum bırakıldığını bildirdi.

Peskov, "Life" haber portalına yaptığı açıklamada, başkent Moskova'da düzenlenen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.

"Ermenistan birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmedi"

Sözcü Peskov, "Konuyla ilgili karar alındı. Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle KGAÖ'de oy kullanma ve üst düzey görevlere kendi temsilcilerini atama haklarının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ağustosta yaptığı açıklamada, ülkesinin üye olduğu fakat bir süredir katılımını askıya aldığı KGAÖ'ye ilişkin, "Önümüzdeki 5 yıl içinde KGAÖ'ye dönme planımız yok ve buradaki çalışmalarımızı yeniden etkinleştirmeyeceğiz. KGAÖ'nün, Ermenistan'ı örgütten çıkarma kararı alması beni memnun eder." değerlendirmesinde bulundu.


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Başlıklar :ErmenistanKGAÖPeskovRusya
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Ermenistan'a KGAÖ'den yaptırım: İki önemli hakkı elinden alındı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ kararını duyurdu.
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