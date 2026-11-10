Türk pilot kontrolden çıkan sıcak hava balonunu böyle indirdi

Nepal'de Türk pilotun zorlu balon inişi kamerada
Nepal'de sıcak hava balonu pilotluğu yapan Mehmet Nuri Şen, uçuş sırasında yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen balonu güvenli şekilde yere indirmeyi başardı. Şen'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, balonun iniş sırasında yaşadığı zorluklar yer aldı.
Elektrik hatlarına doğru sürüklendi
Şen, paylaşımında her uçuşun planlandığı gibi gitmeyebileceğini belirterek, beklenmedik durumlarda doğru kararlar vermenin önemine dikkati çekti. Uçuş sırasında saatte 11 knot yüzey rüzgarı, güçlü bir alçalma akımı ve elektrik hatlarına doğru sürüklenme nedeniyle zorlu bir iniş süreci yaşandığını ifade etti. Maksimum brülör gücüne rağmen mücadelenin sürdüğünü belirten Şen, yer ekibinin desteği, doğru zamanlama ve soğukkanlılık sayesinde herkesin güvenli şekilde yere ulaştığını kaydetti. Pilot, “Gökyüzünde sakin kalmak, cesur olmak kadar önemli” ifadelerini kullandı.
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