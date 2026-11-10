Türk pilot kontrolden çıkan sıcak hava balonunu böyle indirdi

Ermeni yetkili: Türkiye isterse bizi ne Rusya ne başkası kurtarabilir

Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı Alen Simonyan, 7 Kasım'da Erivan'da düzenlenen Dünya Ermeni Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin Rusya'ya bağımlı güvenlik anlayışını eleştirdi. Simonyan, “Bizi 70 yıldır Rus'un kuyruğunu tutmamız gerektiği, aksi hâlde Türklerin bizi yiyeceği düşüncesiyle beslediler. Bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok” dedi. Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çeken Simonyan, sözlerinin devamında, Ankara'nın saldırmaya karar vermesi hâlinde Ermenistan'ı ne Rus askeri üssünün ne de başka bir gücün kurtarabileceğinden yakındı. Ermenistan'ın güvenliğini yalnızca Rusya'nın korumasına bağlamanın gerçekçi olmadığını ifade ederek, Rusya'nın Ukrayna'da ordusunu erittiğini söyledi. Azerbaycan'ın nüfusunun 10 milyona ulaştığını, Ermenistan'ın nüfusunun ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana artmadığını da ifade eden Simonyan, ülkesinin demografik ve ekonomik açıdan güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Simonyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin normalleştirilmesini savunuyor ve "gelecek nesillere yeni savaşlar ve intikam duygusu yerine barış bırakılması gerektiğini" söylüyor.