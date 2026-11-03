Güney Kore’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin dikkat çeken Türkçe paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore’ye gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ardından, Seul yönetiminden iki ülke arasındaki tarihi dostluğu pekiştirecek sürpriz bir hamle geldi.

RESMİ HESAPLARDAN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Güney Kore’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine özel hazırlanan özel bir video klip ve Türkçe mesajlar paylaşıldı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve tarihi bağlara dikkat çekilen paylaşımda yer alan "Hoş geldin, 'kardeş ülke' Türkiye!" ifadeleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Yayınlanan videolu mesaj, her iki ülke kamuoyunda ve dijital mecralarda büyük bir memnuniyetle karşılanırken, ziyaretin diplomatik başarısının yanı sıra halklar arasındaki sıcak bağları da bir kez daha tescillediği yorumlarına neden oldu.