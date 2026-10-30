14:19, 30/10/2026, Cuma
Moğolistan Cumhurbaşkanı kışla ziyaretinde ağırlık kaldırdı
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, orduya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında askerlerle birlikte ağırlık kaldırdı. Bench press hareketinde 80 kilogramlık ağırlıkla 20 tekrar yapan Khurelsukh'un performansı sosyal medyada ilgi gördü. Geçmişte Moğolistan Sambo Federasyonu Başkanlığı da yapan liderin gençlik yıllarından itibaren dövüş sanatları ve güç sporlarıyla ilgilendiği belirtildi.
Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan 80 kiloyla 20 tekrarlı bench press
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, orduya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında askerlerle birlikte spor yaptı. Ağırlık sehpasına uzanan Khurelsukh, 80 kilogramlık ağırlıkla bench press hareketinde 20 tekrar gerçekleştirdi. Hareketi nizami formda tamamlayan Moğol liderin performansı, sosyal medyada ilgi topladı.
Moğol liderin spor geçmişi dikkat çekiyor
Geçmişte Moğolistan Sambo Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Khurelsukh'un gençlik yıllarından itibaren dövüş sanatları ve güç sporlarıyla ilgilendiği biliniyor. Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın boş zamanlarında vücut geliştirme, binicilik ve motosiklet sporlarıyla da ilgilendiği belirtiliyor.