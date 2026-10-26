Başörtüsü tehdit olarak mı görülüyor? 28 Şubat süreci hatırlatıldı

Azerbaycan'da eğitim kurumlarında uygulamaya konulan yeni kıyafet kuralları, başörtüsü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bazı öğrencilerin başörtüleri nedeniyle okullara alınmaması ve ailelerin uygulamalara tepki göstermesi, din ve vicdan özgürlüğü meselesini gündeme taşıdı.

TVNET, hazırladığı video belgeselde yalnızca Azerbaycan'daki gelişmeleri değil, dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan başörtüsü kısıtlamalarını da ele aldı.

Belgeselde, devletlerin laiklik ve tarafsızlık gerekçeleriyle savunduğu düzenlemelerin bireysel inanç özgürlüğü üzerindeki etkileri sorgulandı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARININ ARKASINDA NE VAR?

Belgeselde Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde dinî kıyafetlere yönelik farklı düzenlemeler değerlendirildi. Tacikistan'da millî kültüre yabancı olduğu belirtilen kıyafetlere getirilen sınırlamalar, Kazakistan'daki okul üniforması kuralları ve Fransa'nın devlet okullarındaki dinî sembol yasağı üzerinden devletlerin konuya yaklaşımları karşılaştırıldı.

TVNET'in analizinde, tartışmanın yalnızca kıyafet meselesinden ibaret olmadığına dikkat çekildi. Devletin laik karakterinin korunması ile bireyin inancını kamusal alanda özgürce yaşayabilmesi arasındaki ilişkinin nasıl yorumlandığı sorusu öne çıkarıldı.

TÜRKIYE'NİN 28 ŞUBAT SÜRECİ HATIRLATILDI

Video belgeselde, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı başörtüsü yasaklarına da geniş yer verildi. Özellikle 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarına girişlerinin engellenmesi, kamu çalışanlarına uygulanan kısıtlamalar ve kadınların siyasi hayatta karşılaştıkları engeller hatırlatıldı.

Türkiye'de uzun yıllar devam eden tartışmaların ardından 2013 yılında kamu personeline yönelik başörtüsü kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması, belgeselde önemli bir dönüm noktası olarak ele alındı. TVNET, Türkiye'nin yaşadığı bu süreci Azerbaycan'daki güncel gelişmelerle karşılaştırarak yasakların toplum ve birey üzerindeki etkilerini gündeme taşıdı.

‘BAŞÖRTÜSÜ KİMİ TEHDİT EDEBİLİR?’

Belgeselin dikkat çeken bölümlerinden birinde, modern devletlerin vatandaşların giyim tercihlerini düzenleme çabalarının tarihi geçmişi ele alındı.

Devletlerin ortak bir vatandaşlık kimliği oluştururken kıyafet üzerinden toplumsal hayatı şekillendirmeye çalıştığına işaret edilen analizde, dinî inançların bireyin hayatındaki yeri sorgulandı.