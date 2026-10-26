22:31, 26/10/2026, Pazartesi
Caddede yürürken havladı o anları kendisi paylaştı: ‘Elimde değil engel olamıyorum’
Kalabalık bir caddede yürürken köpek gibi havlayan kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Çevresindekilere aldırış etmeden yürürken havlayan kadının, "Elimde değil, engel olamıyorum" sözleri dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, alışılmışın dışındaki görüntüleriyle dikkat çekti.
Kalabalık bir caddede yürüyen kadın, çevresindeki insanların arasında ilerlerken aralıklarla köpek gibi havlamaya başladı. O anları kendi cep telefonuyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.
‘ELİMDE DEĞİL ENGEL OLAMIYORUM’
Paylaştığı videoda yürümeye devam ederken havlayan kadın, kameraya dönerek "
Elimde değil, engel olamıyorum"ifadelerini kullandı.