İstanbul'da tramvay arızası vatandaşı mağdur etti: Evlerine gitmek isteyenler raylarda yürümek zorunda kaldı
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. İş çıkış saatinde evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşarken, Zeytinburnu durağında bazı yolcuların tramvay rayları üzerinden yürüdüğü anlar dikkat çekti.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza, akşam saatlerinde toplu ulaşımı olumsuz etkiledi. İşten çıkarak evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, seferlerin aksaması nedeniyle mağduriyet yaşadı.
VATANDAŞLAR RAYLARDA YÜRÜDÜ
Arıza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Hattın Cevizlibağ-Zeytinburnu bölümünde seferlerin durması, yolcuların ulaşımını aksattı.
Zeytinburnu durağında bazı vatandaşların tramvay rayları üzerinden yürüyerek ilerlediği görüldü. İş çıkış saatinde yaşanan aksaklık, evlerine ulaşmaya çalışan İstanbullulara zor anlar yaşattı.