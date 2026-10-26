20:04, 26/10/2026, Pazartesi
İBB milyonluk itfaiye araçlarını çürümeye terk etti: Afetler için alınmışlardı
İstanbul Büyükşehir Belediyes (İBB), milyonlarca lira değerindeki itfaiye araçları Kartal'daki belediye arazisinde kaderine terk etti. Deprem, sel ve yangın gibi afetlerde kullanılmak üzere alınan "Hızır Güç" araçlarının açık alanda bekletildiği görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul İtfaiyesinin afet müdahale araçları, bu kez Kartal'dan gelen görüntülerle gündeme geldi.
Merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde alınan ve afetlere müdahalede kritik görevler üstlenmek üzere tasarlanan milyonluk araçların, Kartal'daki Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü arazisinde bekletildiği görüldü.
"Hızır Güç"adıyla bilinen 6x6x6 Afet Müdahale ve Yangın Söndürme araçlarının uzun süredir gerekli bakımları yapılmadan açık alanda tutuldu.
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