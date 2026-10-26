Jandarmanın ‘yüzen karakolu’ Karakaya Barajı'nda görev başında
Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarında bulunan Karakaya Barajı'nda görev yapan Jandarma Asayiş Bot Timi, 617 kilometrelik kıyı şeridinde güvenliği sağlamak için mesai yapıyor. Kaçak avcılıktan su üstü araçlarının denetimine kadar birçok alanda görev üstlenen ekibin devriye faaliyetleri dronla havadan görüntülendi.
Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içerisinde yer alan Karakaya Barajı'nda jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için su üzerinde devriye görevini sürdürüyor.
500 BEYGİR GÜCÜNDEKİ BOTLA DEVRİYE
Malatya İl Jandarma Komutanlığının Kale ilçesindeki sorumluluk sahasında konuşlandırılan Jandarma Asayiş Bot Timi, özel eğitimlerden geçen personelden oluşuyor.
Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan ve iyi derecede yüzme bilen personel, yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 5 bin 200 kilogram ağırlığında ve 500 beygir gücündeki botla barajda devriye gerçekleştiriyor.
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ ÇEVRESİNDE DE DENETİM YAPILIYOR
Karakaya Barajı'nda görev yapan tim, Malatya ile Elazığ arasındaki Fırat Demir Yolu Köprüsü ve Kömürhan Köprüsü çevresinde de kontrollerini sürdürüyor.
Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla geniş bir alanda faaliyet gösteren ekiplerin devriye görevi, gün batımında dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde jandarma botunun baraj üzerinde ilerlediği, Kömürhan Köprüsü'nün altından geçtiği ve personelin dürbünle çevreyi gözetlediği anlar yer aldı.