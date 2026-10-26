Uçurumun kenarındaki yolcu otobüsünü elleriyle dengede tutmaya çalıştılar: Mucizevi kurtuluş kamerada

Dünya basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler, Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde yaşanan dehşet verici ve bir o kadar da mucizevi bir kazayı gözler önüne serdi. Kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, metrelerce derinlikteki uçurumun kenarında adeta pamuk ipliğine bağlı şekilde asılı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Sarp ve kayalık arazide dik bir yamacın kıyısında asılı kalan araçta mahsur kalan yaklaşık 30 yolcu, büyük bir panik ve korku yaşadı.

Kapıların açılmasının tehlikeli olduğu veya sıkıştığı anlarda yolcular, hızla camlardan dışarı atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Yaşanan can pazarı saniye saniye çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

OTOBÜSÜ ELLERİYLE TUTTULAR

Olay yerindeki en dikkat çekici detay ise dışarıda bulunan vatandaşların gösterdiği insanüstü refleks oldu. Otobüsün her an aşağıya, uçuruma devrilme tehlikesine karşı dışarıdaki vatandaşların aracı altından ve yanlarından elleriyle tutarak dengede tutmaya çalıştığı görüldü.