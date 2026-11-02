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Kazakistan'da 70 yıl sonra bir ilk: Nesli tükenen kaplan doğaya salındı
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18:45, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:45, 02/11/2026, Pazartesi

Kazakistan'da 70 yıl sonra bir ilk: Nesli tükenen kaplan doğaya salındı

Kazakistan’da yaklaşık 70 yıl önce nesli tükenen Turan kaplanlarının tarihi yaşam alanlarına yeniden kazandırılması projesi kapsamında ikinci Amur kaplanı doğaya salındı. İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi’nde özel adaptasyon sürecini ve avlanma testlerini başarıyla tamamlayan Amur isimli erkek kaplan, uydu takip tasması takılarak doğal yaşam şartlarına bırakıldı.

Kazakistan, 20. yüzyılın ortalarında nesli tükenen Turan kaplanlarının tarihi topraklarına geri döndürülmesi amacıyla yürüttüğü dev projede kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi’nde yürütülen program kapsamında ikinci kaplanın doğal yaşam ortamına salındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim tarihi itibarıyla rezerv alanına "Amur" isimli erkek kaplanın bırakıldığı belirtildi. Temmuzdaki ilk dişi kaplanın ardından doğaya salınan ikinci yırtıcı olan Amur'un, salınım öncesinde özel olarak donatılmış adaptasyon alanında uzmanlarca titizlikle gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Uzman ekipler tarafından kaplanın sağlık durumu, avlanma yetenekleri, kendi başına besin elde edebilme becerisi ve insan varlığına verdiği tepkilerin eksiksiz şekilde değerlendirildiği ve Amur'un doğal şartlarda yaşamaya tamamen hazır olduğunun teyit edildiği ifade edildi. Doğaya salınan kaplanın sonraki süreçte yakından takibi için boynuna uydu takip tasması takıldı.

EKOSİSTEM YENİDEN CANLANIYOR

Balkaş Gölü’nün güneyi ile İli Nehri vadisinde yaşamış olan Turan kaplanlarının kaçak avcılık ve besin tabanının yok olması nedeniyle neslinin tükenmesinin ardından Kazakistan, 2018 yılında İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi’ni kurmuştu. Yırtıcıların besin kaynağını sağlamak amacıyla bölgeye geyik ve kulan gibi toynaklı hayvanlar yerleştirilerek popülasyonları artırıldı.

Modern genetik araştırmaların Amur kaplanları ile Turan kaplanlarının genetik açıdan birbirine en yakın tür olduğunu ortaya koyması üzerine Rusya’dan bu yılın mayıs ayında 2’si yavru toplam 4 Amur kaplanı getirilmişti. Adaptasyon alanındaki ilk kaplanın temmuzda doğaya salınmasının ardından ikinci kaplanın da özgürlüğüne kavuşmasıyla, Orta Asya ekosisteminin yeniden canlandırılmasında tarihi bir kilometre taşı daha geride bırakılmış oldu.

Başlıklar :Kazakistanturan kaplanıİle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi
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