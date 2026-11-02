Çaresiz kalan Yunan'a Türk hastaneleri umut oldu: Atina üstesinden gelemiyor

Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geçilip, İzmir'den Atina'ya uçakla gidilmesine yönelik ulaşım seçeneklerinin de gündeme geldiğini aktaran Kuçodontis, "

Birinin çocuğu hastalanacak ve uçak çalışmayacak olursa, çocuğunu burada mı bırakacak? Karşıya geçecek. Bunun tartışması bile olmaz.