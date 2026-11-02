Çaresiz kalan Yunan'a Türk hastaneleri umut oldu: Atina üstesinden gelemiyor
18:27, 02/11/2026, Pazartesi
AA
Sakız Adası'nda havalimanının kapanmasıyla hastaların Türkiye'ye taşınması gündemde.
Yunanistan'ın Sakız Adası'ndaki havalimanının 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında kapalı kalacak olması, hastaların Türkiye'ye nakledilmesi ihtimalini gündeme getirdi. Sakız Adası Hastanesi Çalışanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yorgos Kuçodontis, sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı İzmir'e geçiş seçeneğini değerlendirdiklerini belirtti. Kuçodontis, Yunan devletinin yetersiz kalması durumunda hastaların hayatlarını korumak adına Türkiye'ye başvurabileceklerini ifade etti.
Yunan Documento gazetesine konuşan Sakız Adası Hastanesi Çalışanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yorgos Kuçodontis, Ada'daki havalimanının altyapı çalışmaları gerekçesiyle 4 aylığına kapatılma kararının sağlık hizmetleri üzerindeki olası etkilerini dile getirdi.
Türkiye'den yardım isteyecekler
Kuçodontis, "Çaresiz kalırsak, karşıya İzmir'e gideceğiz ve hastaların oraya gitmesi için anlaşacağız. Yunan devleti üstesinden gelemiyorsa, biz hastalarımızın hayatlarını her şeyin üzerinde tutuyoruz." dedi.
Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geçilip, İzmir'den Atina'ya uçakla gidilmesine yönelik ulaşım seçeneklerinin de gündeme geldiğini aktaran Kuçodontis, "
Birinin çocuğu hastalanacak ve uçak çalışmayacak olursa, çocuğunu burada mı bırakacak? Karşıya geçecek. Bunun tartışması bile olmaz." diye konuştu.
Havalimanı 4 ay kapalı kalacak
Yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Sakız Ulusal Havalimanı'nın 15 Kasım-15 Mart döneminde kapalı olması öngörülüyor.
Gündem
Yunan adasında kalp krizi geçirdi: Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi
Gündem
Yunanistan'da rahatsızlanan Türk çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'daki hastaneye ulaştırıldı
Başlıklar :YunanistanTürkiyeSakız Adasıİzmir