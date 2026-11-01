İsrailli eski komutan Türkiye'yi işaret etti: Yunanistan'a 'kış geliyor' uyarısı

Yunan basınının aktardığına göre, insan kaynaklı istihbarat toplama ve özel operasyonların planlanmasında uzmanlaşan 504. Birlik'te uzun yıllar görev yapan Moreno, geçmişte Suriye ve Lübnan sahasında aktif rol oynadı. Bölgedeki Türk askeri varlığını yakından takip ettiklerini belirten eski komutan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik dengelerinin kilit aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.