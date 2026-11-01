İsrailli eski komutan Türkiye'yi işaret etti: Yunanistan'a 'kış geliyor' uyarısı
11:56, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 12:23, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
İsrail askeri istihbaratının gizli birliği 504'ün eski komutanı Marco Moreno
İsrail askeri istihbaratının gizli birliği 504'ün eski komutanı Marco Moreno, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef aldı. Atina yönetimine "Askeri hazırlıklarınızı zamanında yapın" çağrısı yapan Moreno'nun "Kış geliyor" söylemi dikkat çekti.
Yunanistan medyasında Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalar gündeme taşındı.
Orta Doğu'daki istihbarat operasyonlarında görev yapan eski bir İsrailli komutan, Yunan televizyonuna konuk olarak Atina'ya skandal uyarılarda bulundu.
504. BİRLİK'İN ESKİ KOMUTANINDAN ATİNA'YA "SAVAŞA HAZIRLANIN" ÇAĞRISI
İsrail askeri istihbaratının en gizli birimleri arasında gösterilen Aman bünyesindeki 504. Birlik'in eski komutanı Marco Moreno, Yunanistan'ın Protothema gazetesine özel bir röportaj verdi.
Türkiye ile olası bir askeri çatışmanın ciddiye alınması gerektiğini savunan Moreno, Yunanistan'a açıkça
"Türkiye ile savaşa hazırlanın"çağrısında bulundu.
"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"
Röportajında Türkiye'yi Yunanistan'ın güvenliği açısından tehdit olarak göstermeye çalışan Moreno, Türkiye’nin savunma sanayi alanında gün geçtikçe gücüne güç kattığını belirtti. Atina halkına seslenen eski istihbaratçı,
"Askeri hazırlıklarınızı zamanında yapın"diyerek
"Kış geliyor"sözleriyle olası bir çatışma senaryosuna karşı hazırlık yapılmasını savundu.
- Yunan basınının aktardığına göre, insan kaynaklı istihbarat toplama ve özel operasyonların planlanmasında uzmanlaşan 504. Birlik'te uzun yıllar görev yapan Moreno, geçmişte Suriye ve Lübnan sahasında aktif rol oynadı. Bölgedeki Türk askeri varlığını yakından takip ettiklerini belirten eski komutan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik dengelerinin kilit aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.
Gündem
Ankara'dan küresel sahneye sürpriz isim: Bakan Fidan'dan 'Cumhurbaşkanımızın çok güvendiği isim' vurgusu
Hayat
Filistin'in kaderi nasıl belirlendi?
Siyonist proje çöktü!