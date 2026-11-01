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Polonya’da AB kavgası

Polonya’da AB kavgası

04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Polonya’da AB kavgası
Polonya.

Polonya’da, AB ile uyumsuz yargıda reform yapmak isteyen Başbakan Donald Tusk’un, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısını görevden alan bir kararname yayınlaması büyük bir siyasi krize yol açtı. Reforma karşı çıkan Cumhurbaşkanı Nawrocki, Senegal yolundayken geri döndü. Azillerin duyulmasının ardından muhalefet, polisin ablukaya aldığı Anayasa Mahkemesi önünde toplandı. Nawrocki binaya girmeye çalışırken arbede yaşandı.

Polonya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile uyumsuz olan yargı sisteminde reform yapmak için Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Barlımiej Sochanski’yi görevden alan bir kararname yayınlayınca polis ile muhalefet karşı karşıya geldi. Sağ eğilimli muhalif parti Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, kararı bir “Yargı darbesi” olarak niteleyerek karşı çıktı. Hükümetin ısrarı sürerken çok sayıda Polonyalı, PİS liderleri Jaroslaw Kaczynski ve eski Başbakan Mateusz Morawiecki ile birlikte Anayasa Mahkemesi binası önünde toplandı. Polis, “Hakimlerin ve çalışanların can güvenliğini korumak” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi binasını koruma çemberine aldı.

SORUN AB İLE UYUMSUZLUK

Başbakan Donald Tusk, 2023 yılında iktidara gelmeden önceki seçim çalışmasında, ülkedeki yargı sisteminin AB ile uyumlu olması için reform vaadinde bulunmuştu. 2015 ile 2023 yılları arasında ülkeyi yöneten sağ eğilimli PİS hükümetinin yargı sisteminde yaptığı atama ve değişimler, AB tarafından tepkiyle karşılanmıştı. AB’den yapılan açıklamalarda, Polonya’daki yargı sisteminin tamamen siyasi iktidara tâbi olduğu ve bağımsız olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Tusk’un iktidara gelmesinin ardından bu konuda attığı reform adımları ise Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin sert direnişiyle karşılaşıyordu.

NAWROCKİ-PİS İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Nawrocki, hükümetin Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swięczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırılmalarına Senegal ziyaretini yarı yolda keserek Varşova'ya dönmüştü. Dün polis ablukası altındaki Anayasa Mahkemesi binası önüne gelen Nawrocki, polisleri aşarak binaya girmeye çalışırken arbede yaşandı. Daha sonra binadan ayrılan Nawrocki, protestocuları destekleyen bir açıklama yayınladı. PİS Genel Sekreteri Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska da kararı protesto için Anayasa Mahkemesi’nin önüne gitti. Nawrocki, hükümetin reform girişimlerine karşı uzun süredir sağ eğilimli muhalif parti PİS ile ortak hareket ediyor.

PROTESTOCULAR BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Hükümetin kararını protesto eden PİS destekçisi protestocular, gece saatlerinden itibaren Anayasa Mahkemesi önünde toplandı. Sabah saatlerinden itibaren ise mahkeme binası önündeki protesto sayısı arttı. Polonya Polisi, dış duvarları aşarak mahkemeye binasına girmeye çalışan 3 protestocuyu tutukladığını bildirdi.

HÜKÜMET KARARLI

Başbakan Tusk, dün akşam yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi binasının önünde "utanç verici" olaylara tanıklık ettiklerini belirterek, "Polonya'da bir daha asla benzer görüntülerle karşılaşmamayı çok isterim ancak huzurun sağlanmasının yolu, hukuksuzluk ve şiddet karşısında geri adım atmak olamaz" dedi. Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Anayasa Mahkemesi’ndeki polis müdahalesini savundu. Sikorski, son iki yıl içinde yeni parlamento tarafından seçilen yargıçların çoğunluğunun, görevinden ayrılan mahkeme başkanının mahkeme konseyini toplamadığı için görevlerini yerine getiremediğini belirterek, müdahalenin Anayasa Mahkemesi’nin yeniden çalışmasını hedeflediğini vurguladı.


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Başlıklar :PolonyaAvrupaAvrupa Birliği
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