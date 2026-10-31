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Almanya’da Fransa oluruz endişesi

Almanya’da Fransa oluruz endişesi

Ahmet Özay
04:00, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:02, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Almanya’da Fransa oluruz endişesi
Almanya.

“Z Kuşağı Halleder” girişimi, Fransa’da liselilerin başlattığı eylemleri Almanya’ya taşıma çabasında. 31 Ekim'de (bugün) 24 şehirde gösteri yapılması planlanırken, eylem çağrılarının kim olduğu belirsiz 18 yaşındaki bir TikTok’çu öncülüğünde yayılması ülkeyi daha da endişelendiriyor. Almanlar, istikrarsızlaştırıcı birçok gelişmenin arkasında Rusya’yı görüyor.

"Gen Z regelt" "Z Kuşağı Halleder" girişimi, Fransa'da liselilerin başlattığı ve son 15 gündür şiddete dönüşen eylemleri Almanya'ya taşıma çabasında. Bugün Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt ve Münih başta olmak üzere 34 şehirde eş zamanlı olarak sokağa çıkma çağrısı yapıldı. Ancak bu şehirlerin hiçbirinde gösterilerin sorumluluğunu üstlenen bir kitle örgütü bulunmuyor. Bazı şehirlerde gösteri başvurusunu kimin yaptığı bile kamuoyuna izah edilemiyor. Söz gelimi Berlin'de lise öğrencilerinin eylem başvurusunu 48 yaşında bir kadın yapmış. Bu kadının adı ve geçmişi meçhul.

30 kişilik bir grup

Eylemlerin sözcüsü olarak öne çıkan isim, kendini 18 yaşında bir lise son sınıf öğrencisi olarak tanıtan ‘‘Akram Murad Selo". Eylemciler yaklaşık 30 kişilik bir arkadaş grubu olduklarını ve birbirlerini TikTok'ta tanıdıklarını belirtiyor. Taleplerini eğitimdeki kesintilere ve zorunlu askerliğe hayır, hayat pahalılığına son, silahlanmaya ayrılan bütçenin sınırlandırılmasına karşı çıkış olarak sıralıyorlar.

Telegram'da şiddet çağrısı

Berliner Zeitung ise "Gta RP 31.10 Berlin" adlı 68 üyeli bir Telegram grubunda "Pala ile çıkacağım" gibi şiddet çağrıları, yağma ve saldırı tehditleri yer aldığını yazdı. Alman Polis Sendikası da eylemcilerin "kargaşa yanlısı göçmenler olduğu" ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Bloomberg'e verdiği röportajda Rusya'nın "Avrupa'nın tüm siyasi düzenini" istikrarsızlaştırdığını ve Rus etkisinin "en büyük kaygısı" olduğunu dile getiriyor. Başkanlığını İstanbul doğumlu Sinan Selen'in yaptığı Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı da öğrenci eylemlerine sızan aşırı gruplar konusunda uyarıda bulundu. Handelsblatt gazetesinde Dietmar Neuerer imzasıyla yayımlanan haberine göre istihbarat teşkilat, "aşırı sol yelpazenin" eylemcilerin çağrıları sahiplendiğini ve "yurt dışı bağlantılı marjinallerin" yer yer mobilize olduğunu belirtti.

Fransa yine teyakkuzda

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, artan yaşam maliyeti ve ücretler konusundaki hoşnutsuzluk nedeniyle birçok Fransız şehrinde yapılan seferberlik çağrılarının ardından bugün olası isyanlara karşı uyarıda bulundu. Nunez "çok yüksek riskli" bir gün olacağını ve ülkede düzeni sağlamak amacıyla 70 bin güvenlik görevlisini yeniden görevlendireceğini uyarısında bulundu. Sendikalar ve öğrenciler; ücretler, yaşam maliyeti ve kamu hizmetleriyle ilgili hoşnutsuzluğun geçen ay seferberliği başlatan öğrenci hareketinin çok ötesine yayıldığını savunarak bugün için yeni gösteriler ve 5 Kasım'da ülke çapında grev çağrısında bulundu.


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Başlıklar :almanyafransaportesto
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