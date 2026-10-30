Yunanistan'da hayat durdu: Liman ve demiryolu çalışanlarından 'Savaşa hayır' grevi
Yunanistan’da liman işçileri, askeri sevkiyatlarda görev almak istemedikleri gerekçesiyle 24 saatlik greve gitti. Pire, Rafina, Lavrio ve Patra’nın da aralarında bulunduğu 7 limanda gemi trafiği dururken, demir yolu çalışanlarının da eyleme katılmasıyla tren seferleri iptal edildi.
Yunanistan’da liman ve denizcilik hizmetleri çalışanları "savaşa hayır" mesajıyla 24 saatlik greve gitti.
Liman ve denizcilik hizmetleri çalışanlarının bağlı olduğu çeşitli sendikaların ortak çağrısıyla yapılan 24 saatlik grev nedeniyle bugün Yunanistan'daki Pire, Rafina, Lavrio, Patra, Elefsina, Rio ve İgumeniça limanları hizmet vermedi. Gemiler limanlarda demirli kaldı.
Başta Filistin olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde insanların öldürülmesi için kullanılan askeri teçhizatın taşınmasında rol almak istemediklerini vurgulayan işçiler, aynı zamanda barış çağrısı da yaptı.
Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ise 4 saatlik iş bırakma eylemi ile greve destek verdi.
Grev kapsamında, Pire Belediye Tiyatrosu binası önünde toplanan işçi, memur ve öğrenciler Pire Limanı'na yürüdü.
Pire'de, üzerinde "İşçiler savaş için çalışmaz" yazılı pankart taşıyan eylemciler savaş karşıtı sloganlar attı.