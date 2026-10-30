Putin’den Avrupa’ya savaş mesajı: Biz hazırız
09:22, 30/10/2026, Cuma
DHA
Vladimir Putin (Arşiv)
Avrupa ülkelerinin 2030’a kadar Rusya ile savaşa hazırlanacağı yönündeki açıklamalarına yanıt veren Putin, Moskova’nın çatışma istemediğini ancak olası bir savaşa hazır olduğunu söyledi. Rus lider, böyle bir savaşın kazananı olmayacağı uyarısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye ile ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Avrupa ülkelerinin 2030'a kadar Rusya ile savaşa hazırlanacağına ilişkin açıklamalarına değinerek,
“Biz hazırız ancak Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz. Eğer isteyen varsa hazırlansın. Batılı ülkeler Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hedeflerine ulaşamadı. Bunun 2030'a kadar gerçekleşmesi de mümkün değil"ifadelerini kullandı.
Avrupa ile olası bir savaşın sonuçlarıyla ilgili ise Putin,
“Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak. Bunu kimse unutmasın. Rusya Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından ders çıkardı. Benzer çatışmaların yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz”diye konuştu.
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