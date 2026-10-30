İsrail'deki Taal Partisi'nin lideri Ahmed Tıybi: Eisenkot'un önünü açacağız Netanyahu'yu düşüreceğiz
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, seçimlerde toplam 19 milletvekili çıkararak tarihi bir başarı elde etti. Hadash, Taal ve Balad'ın oluşturduğu Ortak Liste 11, Raam ise 8 sandalye kazandı. Taal lideri Ahmed Tıybi, Netanyahu hükümetini düşürmek amacıyla muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Tıybi, Arap seçmenin yoğun katılımının Netanyahu'nun iktidar planlarını bozduğunu savundu. Netanyahu'nun seçimlerde usulsüzlük iddialarını reddeden Tıybi, muhalefete ortak hareket etme çağrısı yaptı. Tıybi, "Itamar Ben-Gvir bir daha Ulusal Güvenlik Bakanı olamayacak, Bezalel Smotrich de aynı şekilde. Bunlar, siyasi bir bilgelikle ve büyük bir sorumlulukla hareket eden bilinçli Arap toplumumuzun elde ettiği başarılardır." ifadelerini kullandı.
İsrail seçimlerinde oy sayımlarının tamamlanmasının ardından kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekiline ulaşarak tarihi bir temsil düzeyine ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma ulaştı.
Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) 8 sandalye elde etti.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandıklara yoğun katılımıyla elde edilen bu sonuçlardan rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve koalisyon ortakları, "seçimlerin çalındığı, usulsüzlük yapıldığı" iddialarını ortaya attı.
Ortak Liste'den Meclise girmeye hak kazanan ve Netanyahu'nun iddialarının hedeflerindeki Taal Partisi lideri Ahmet Tıybi, İsrail seçimlerinin sonuçlarını ve koalisyon hesapları konusunda sergileyecekleri tutumu değerlendirdi.
"Arap seçmenin başarısı"
Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplamda 19 milletvekiliyle tarihi temsil düzeyine ulaştığı seçimleri "Bu, sandıklara yoğun bir şekilde akın eden ve kendini savunan Arap seçmenin başarısıdır." sözleriyle değerlendirdi.
Tıybi, önlerinde zorluk ve sorumluluk olduğuna işaret ederek kazandıkları sandalyeleri Netanyahu hükümetini düşürmeye katkı sağlamak ve onun yerine "daha az kötü" bir hükümetin kurulması için kullanmak istediklerini söyledi.
İsrail vatandaşı Filistinli siyasi lider, muhalefetle varılacak uzlaşı çerçevesinde Filistinliler için "bir güvenlik ağı oluşturmak ve hükümeti düşürerek yeni bir hükümet kurulmasını" sağlamak istediklerini belrterek Yahudi muhalefet liderlerine kendi aralarındaki atışmaları bırakma çağrısı yaptı.
"Netanyahu, tekrar seçime gitmek istiyor"
Tıybi, "Netanyahu'nun tekrar seçime gitmek istediğini" ifade ederek Netanyahu'nun planına ilişkin şunları söyledi:
"Şu an geçici başbakan olarak kalmak, ABD ara seçimlerinin sonrasında Donald Trump ile işbirliği ve koordinasyon içinde İran'a karşı bir savaşa girmek ve sonrasında yeni seçimlere gitmek istiyor."
Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde muhalif blokun Netanyahu'nun önünü kesmek için hükümet kurması gerektiğini kaydeden Tıybi, "Ortak Liste olarak, Eisenkot'un önünü açmak ve ona yardımcı olmak için hazırız. Toplumumuz için güvenlik ağı adına bir takım taleplerimiz var." dedi.
"Bize dürüstlük ve doğruluk dersi verecek en son kişi Binyamin Netanyahu'dur"
Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçimlerde büyük bir başarı elde etmesinin ardından Netanyahu'nun seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarına ilişkin şunları aktardı:
İsrail vatandaşı Filistinlilerin "durumu ne olursa olsun" yoğun bir şekilde sandığa gittiğine dikkati çeken Tıybi, "Bu onları rahatsız etti. İktidarda kalmaya devam edebilmek için Arapların oy kullanmamasını istiyorlar. Bizim oy kullanmamız onların planlarını bozdu." diye konuştu.
Tıybi, "bunlar medya ve reklam" diyerek Netanyahu'nun iddialarının tamamen asılsız olduğunu ve Başbakan'a bağlı İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) konuyu büyüttüğünü vurguladı.
Şin-Bet'in Netanyahu'ya bağlı olduğunu belirten Tıybi, amacın resmi seçim sonuçlarının açıklanmasını ve İsrail Meclis Başkanının değiştirilmesini engellemek olduğunu savundu. Tıybi, İsrail Merkez Seçim Komitesinin ortaya attığı iddiaların seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini ve seçim sürecinin adil şekilde ilerlediğini vurguladı.
Tıybi, Netanyahu'nun "Ahmed Tıybi seçimlerden 4 gün önce neden Katar'a gitti?" diye sorduğu paylaşıma yanıt vererek Al Jazeera'ya milyonlarca kişinin izlediği bir röportaj yapıp hemen geri döndüğünü, tekrar davet edilse yine gideceğini söyledi ve "Bize dürüstlük ve doğruluk dersi verecek en son kişi Binyamin Netanyahu'dur." dedi.
İsrail vatandaşı Filistinlilere seslenen Filistinli siyasetçi, sözlerini şöyle tamamladı: