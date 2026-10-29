Furkan Kaya İsrail seçimlerinin olası neticelerini TVNET'te anlattı: Koalisyon harici sinsi plan devrede
İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkan seçimlerde oy sayımı tamamlandı. Genel seçimlerin ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlar, ülkede yeni bir hükümet krizinin kapısını araladı. Netanyahu liderliğindeki blok, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamazken muhalefet de çoğunluğu sağlayamadı. İsrail seçimlerinde Doç. Dr. Furkan Kaya, TVNET'te yayımlanan Akıl Odası programında seçimlerin olası sonuçlarını ve İsrail siyasetinde yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirdi.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından siyasi belirsizlik sürüyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla ortaya çıkan ancak henüz kesinleşmeyen tabloya göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ve Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu ise 48 sandalye elde etti.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri ise 19 milletvekilliğine ulaştı.
120 sandalyeli İsrail Meclisinde (Knesset) hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğuna hiçbir bloğun ulaşamaması, seçim sonrası koalisyon arayışlarını gündeme taşıdı.
İsrail'deki gelişmeleri TVNET ekranlarında değerlendiren Doç. Dr. Furkan Kaya, Akıl Odası programında özellikle Netanyahu sonrası döneme ilişkin beklentileri ele aldı.
‘EISENKOT'UN KAZANMASIYLA HER ŞEYİN DÜZELECEĞİ ALGISI OLUŞTURULUYOR’
İsrail'de olası bir lider değişikliğinin ülkenin temel politikalarında nasıl bir etki oluşturacağını değerlendiren Kaya, Gadi Eisenkot'un askeri geçmişine dikkat çekti.
Kaya, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: