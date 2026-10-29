Suriye’nin başkenti Şam’da tarihi anlar: Emevi Meydanı’nda dev ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü, yurt içinde düzenlenen törenlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki temsilciliklerde ve farklı coğrafyalarda gururla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda en dikkat çekici ve anlamlı etkinliklerden biri Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan özel 29 Ekim videosu, başkentin en hareketli ve sembol noktalarından biri olan Emevi Meydanı’ndaki dev ekrana yansıtıldı. Türk kültüründen eşsiz kesitlerin ve Türkiye’nin köklü tarihini gözler önüne seren görsellerin yer aldığı klipte, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" mesajı paylaşıldı.

Meydandan geçen Şamlıların ve araç sürücülerinin büyük ilgisini çeken dev ekrandaki gösterim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Suriye’nin kalbine taşıdı.

Emevi Meydanı’nda gerçekleştirilen bu özel gösterim, son dönemde Türkiye ile Suriye arasında yeniden tesis edilen güçlü bağların, ortak tarih ve kültür mirasının ve gelişen karşılıklı anlayışın somut bir nişanesi olarak yorumlandı.