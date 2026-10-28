Kabe'de huzur dolu anlar: Müslümanlar yoğun yağışa rağmen tavaflarına devam etti

İslam aleminin kalbi olan Mekke-i Mükerreme’deki Mescid-i Haram, maneviyat dolu ve izleyenleri duygulandıran anlara ev sahipliği yaptı. Bölgede etkisini gösteren sağanak yağmura rağmen kutsal topraklarda bulunan binlerce Müslüman, ibadetlerinden ve tavaflarından vazgeçmedi.

Gökten süzülen rahmet damlaları altında Kâbe-i Şerif’in etrafında dönen ve ellerini semaya açarak dualar eden müminlerin oluşturduğu manzara, görenlerin içini ısıttı. Yağan yağmura aldırış etmeden ibadetlerini büyük bir huzur ve ihlasla sürdüren ziyaretçilerin o anları, çevredeki diğer Müslümanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, internet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı. Kâbe’deki bu eşsiz huzur tablosu, "İnanç ve ibadetin hiçbir engeli tanıyamayacağını" bir kez daha gözler önüne sererken, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak günün en çok konuşulan videoları arasında yer aldı.