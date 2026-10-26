Ben Gvir mitinginde kan donduran soykırım tehdidi: Filistinliler başka ülkeye gitsinler ya da hepsini öldürürüz
Tel Aviv'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Siyonist Itamar Ben-Gvir’in mitingindeki bir röportajda kan donduran ifadelerle yer verildi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Siyonist kadın, Gazze’nin tamamen işgal edilip Filistinlilerin sürgün edilmesi gerektiğini savunarak, "Filistinliler Ürdün, Lübnan ve Suriye hariç başka ülkelere gitsinler, zaten oralar da bizim. Ya da onları öldürürüz" ifadeleriyle açıkça soykırım tehdidinde bulundu.
İngiliz The Guardian gazetesinin İsrail’in başkenti Tel Aviv’de gerçekleştirdiği bir saha röportajı, bölgedeki aşırı sağcı ve işgalci zihniyetin vardığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim öncesinde gösteri düzenleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in mitingine katılan bir İsrailli kadının sarf ettiği sözler uluslararası kamuoyunda dehşet yarattı.
"ARAPLARI KOVMADIĞIMIZ SÜRECE BİTMEYECEK"
Röportajda Gazze'nin tamamen ele geçirilmesi ve Filistin halkının topyekün sürgün edilmesini savunan Siyonist kadın, işgal planlarını dini gerekçelere dayandırdı. Bölgenin kontrol altına alınmasını "Tanrı'nın emri" olarak niteleyen kadın şu ifadeleri kullandı:
"ÜRDÜN, LÜBNAN VE SURİYE DE BİZİM"
Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir’in destekçisi olan kadının bu skandal açıklamaları, İsrail toplumundaki radikal unsurların sadece Gazze ile sınırlı kalmayıp komşu ülkelere dönük yayılmacı ve katliamcı emellerini açıkça beyan ettiğini gösterdi.