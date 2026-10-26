Ben Gvir mitinginde kan donduran soykırım tehdidi: Filistinliler başka ülkeye gitsinler ya da hepsini öldürürüz

İngiliz The Guardian gazetesinin İsrail’in başkenti Tel Aviv’de gerçekleştirdiği bir saha röportajı, bölgedeki aşırı sağcı ve işgalci zihniyetin vardığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim öncesinde gösteri düzenleyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in mitingine katılan bir İsrailli kadının sarf ettiği sözler uluslararası kamuoyunda dehşet yarattı.

"ARAPLARI KOVMADIĞIMIZ SÜRECE BİTMEYECEK"

Röportajda Gazze'nin tamamen ele geçirilmesi ve Filistin halkının topyekün sürgün edilmesini savunan Siyonist kadın, işgal planlarını dini gerekçelere dayandırdı. Bölgenin kontrol altına alınmasını "Tanrı'nın emri" olarak niteleyen kadın şu ifadeleri kullandı:

"Bence Gazze’ye yerleşmek ve Gazze’yi ele geçirmek çok önemli. Arapları oradan kovmadığımız sürece bu savaşın asla sona ereceğini düşünmüyorum. Orası bizim toprağımız."

"ÜRDÜN, LÜBNAN VE SURİYE DE BİZİM"

The Guardian muhabirinin "Peki bu durumda Filistinliler nereye gidecek?" sorusuna ise insanlık dışı ve kan donduran bir yanıt geldi. Açıkça soykırım ve etnik temizlik çağrısı yapan İsrailli kadın, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Açıkçası, başka herhangi bir Arap ülkesine gidebilirler. Pek umurumda değil. Ürdün, Lübnan ve Suriye hariç; onlar da bizim. Ya da onları öldürürüz."

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir’in destekçisi olan kadının bu skandal açıklamaları, İsrail toplumundaki radikal unsurların sadece Gazze ile sınırlı kalmayıp komşu ülkelere dönük yayılmacı ve katliamcı emellerini açıkça beyan ettiğini gösterdi.