Gazze’de metrelerce uzunluktaki ekmek kuyruğu

Gazze'de yürek burkan feryat: Gazzeli gencin evlenebilmek için yaptığı tüm hazırlık İsrail bombasıyla yok oldu

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü bombardımanlar Gazze'de hayatı durdurmaya devam ederken, evlenebilmek için tüm varlığıyla satın aldığı çadırı vurulan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı. 20 bin şekel harcayarak yaptığı düğün hazırlıkları yok olan genç, "Vallahi düğünümü yapacağım, hepiniz davetlisiniz" diyerek umudun simgesi oldu.