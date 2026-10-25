Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmalarında gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmaz

Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmalarında gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmaz

18:38, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 18:55, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmalarında gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmaz
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmalarında mal varlığı tedbirlerine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında gönüllü iade yapılmasının tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirterek, önceliklerinin iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılması olduğunu bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulandığını açıklayan Gürlek, gerekli şartların oluşması hâlinde ilave tedbirlerin de alınabileceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda tereddüde yer bırakılmayacağını vurgulayan Gürlek, gönüllü iadenin tek başına gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ifade etti. Gürlek, bu iadelerin mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlasa da soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel oluşturmayacağını kaydetti.

İadelerin gerçek hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor

Önceliklerinin iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılması olduğunu belirten Gürlek, iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve hak sahiplerine ulaştırılma biçiminin titizlikle inceleneceğini aktardı. İlgili kişi ve işlemlere yönelik iddiaların da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuki değerlendirmeye tabi tutulacağını bildirdi.

Mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcıların haklarını güvence altına almak amacıyla, soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını açıklayan Gürlek, yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave tedbirlerin de uygulanabileceğini belirtti.

İlgili kurumlarla koordinasyon içinde soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade eden Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.


Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüpheli daha tutuklandı
Gündem
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 şüpheli daha tutuklandı
Fon soruşturmasında Ertan Aydın’a ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı
Gündem
Fon soruşturmasında Ertan Aydın’a ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı
Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı
Ekonomi
Türk Lirası mevduat bir ayda 7,4 milyar dolar arttı
390 bin fon mağduruna ara ödeme
Gündem
390 bin fon mağduruna ara ödeme

Başlıklar :Fon SoruşturmasıAdalet BakanıAkın Gürlek
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026