Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmalarında gönüllü iade sorumluluğu ortadan kaldırmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda tereddüde yer bırakılmayacağını vurgulayan Gürlek, gönüllü iadenin tek başına gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ifade etti. Gürlek, bu iadelerin mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlasa da soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel oluşturmayacağını kaydetti.

İadelerin gerçek hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor

Önceliklerinin iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılması olduğunu belirten Gürlek, iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve hak sahiplerine ulaştırılma biçiminin titizlikle inceleneceğini aktardı. İlgili kişi ve işlemlere yönelik iddiaların da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuki değerlendirmeye tabi tutulacağını bildirdi.

Mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcıların haklarını güvence altına almak amacıyla, soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını açıklayan Gürlek, yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave tedbirlerin de uygulanabileceğini belirtti.

İlgili kurumlarla koordinasyon içinde soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade eden Gürlek, iyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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