390 bin fon mağduruna ara ödeme

Düzenlemeyle 450 binden fazla yatırımcının haklarının belirlenmesi, ödeme bekleyen 390 bin yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması ve fonlardan çıkarılan varlıkların geri kazanılması hedefleniyor. Süreç , Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) gözetiminde yürütülecek.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Tasfiyesine karar verilen fonların mal varlığından, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerindekilere ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Nihai ödemeler, tasfiye ve geri kazanım işlemlerinin sonuçlarına göre belirlenecek.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLARA ÖDEME YOK

SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı yaptığı ya da bu fiillere iştirak ettiği tespit edilenler ödeme alamayacak. Soruşturmalar kapsamında mal varlıklarına el konulabilecek. SPK, zararları ve sorumluları belirleyerek TMSF’ye bildirecek. Geri kazanılan tutarlar, masraflar düşüldükten sonra tasfiyeyle görevli kuruluşlara, tasfiyesi tamamlanan fonlarda ise yatırımcılara ödenmek üzere YTM’ye aktarılacak. Ödemeler, yatırımcıların fon payları oranında yapılacak. Zarardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

ERKEN PARA ÇEKENLERİN İADE HESABI DEĞİŞTİ

Kanun görüşmelerinde yapılan değişiklikle, tasfiye öncesinde fonlardan para çeken yatırımcıların gönüllü iadelerinde hesaplama yöntemi değiştirildi. Emsal fonların yıllık ortalama getirisi yerine TÜFE ve Yİ-ÜFE artışlarının aritmetik ortalaması esas alınacak. Böylece iade tutarları enflasyon göstergelerine göre hesaplanacak. Hesaplama ayrıntılarını SPK belirleyecek.

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