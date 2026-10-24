Fon soruşturmasında Feridun ve Enver Geçgel'in mal varlığı tedbiri kaldırıldı: İade hesabına 5 milyar TL ödediler
00:06, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 00:07, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ASTOR Enerji AŞ ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel’in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptığı öğrenildi. Gönüllülük esasına göre yapılan ödeme sonrası iki isim hakkındaki 'mal varlığını dondurma tedbirinin' kaldırıldığı bildirildi.
Fon soruşturmasında ASTOR Enerji ortakları Feridun Geçgel ve kardeşi Enver Geçgel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
5 milyar TL ödeme yaptılar
Geçgel kardeşlerin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) gönüllü iade hesabına toplam 5 milyar TL ödeme yaptığı öğrenildi.
Tedbir kararı kaldırıldı
Yapılan ödemenin ardından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında uygulanan mal varlığını dondurma tedbiri kaldırıldı.
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