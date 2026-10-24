Fon soruşturmasında Feridun ve Enver Geçgel'in mal varlığı tedbiri kaldırıldı: İade hesabına 5 milyar TL ödediler

Martı TAG davasında karar: Mahkeme girişim özgürlüğüne dikkat çekti

Dört yıl süren Martı TAG davasında karar çıktı. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası başta olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından Martı TAG’a karşı açılan 'haksız rekabet' davasında, 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Kararın ardından açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "En başından beri hukuka ve haklılığımıza güvendik. Karar da bu güvenimizi haklı çıkardı." dedi.