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Fon Kurulu 7. kez toplandı: Toplam yapılan ödeme 49,7 milyar liraya ulaştı

Fon Kurulu 7. kez toplandı: Toplam yapılan ödeme 49,7 milyar liraya ulaştı

14:29, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:43, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fon Kurulu 7. kez toplandı: Toplam yapılan ödeme 49,7 milyar liraya ulaştı
7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında düzenlendi. Toplantıda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile söz konusu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düştü. 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, tasfiye sürecinde bulunan fon sayısının 131’den 47’ye gerilediği bildirildi.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

HEDEF PORTFÖY TASFİYE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18’inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır.

SÜRECİN BAŞINDAN BU YANA 49 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 47’ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekte olup, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağı öngörülmektedir. Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir.

Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir. Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir.

Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir."


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Başlıklar :fon kurulufon kurulu toplantısı89 milyar lira
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