SPK Kanunu'nda değişiklik hazırlığımız sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler ve sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, kanun teklifiyle zararların sorumlulardan tahsil edileceğini ifade etti. Fon piyasalarında yaşanan sorunlara ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, “Fon piyasalarında yaşanan sorunlarla ilgili kurum ve yetkililerin incelenmesi ve soruşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu çalışmalarının da geleceğe yönelik atılacak adımlara ışık tutacağını değerlendiriyoruz” dedi. Yılmaz, sermaye piyasalarında yatırımcı güveninin yeniden güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı.

YATIRIMCIYLA MANİPÜLATÖRÜ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYACAĞIZ

Yeni düzenlemelerle denetim kapasitesinin artırılacağını ve piyasa ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığının güçlendirileceğini bildiren Yılmaz, “Yapılacak düzenlemelerle yatırımcıların daha etkin korunması, kurumsal kapasitelerin artırılması, SPK’nın erken müdahale yetkilerinin güçlendirilmesi ve sermaye piyasalarındaki ihlallere yönelik yaptırımların caydırıcılığının artırılması amaçlanmaktadır” dedi. Yatırımcıların korunmasıyla piyasalarda manipülasyon yapanlarla mücadele edilmesinin birlikte yürütüleceğini ifade eden Yılmaz, “Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmadan, titiz bir şekilde adli ve idari süreçleri hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

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