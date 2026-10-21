Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Kimler 250 bin TL alabilir? Yaş ve gelir şartı belli oldu: Aile Bakanlığından faizsiz kredi desteği

Kimler 250 bin TL alabilir? Yaş ve gelir şartı belli oldu: Aile Bakanlığından faizsiz kredi desteği

11:23, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:30, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kimler 250 bin TL alabilir? Yaş ve gelir şartı belli oldu: Aile Bakanlığından faizsiz kredi desteği
Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartları açıklandı: Kimler 250 bin TL alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuruların 315 bin 696'ya ulaştığını açıklayarak, fon kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını duyurdu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilecek? 250 bin TL'ye kadar faizsiz evlilik kredisi desteğinden kimler yararlanabiliyor? İşte tüm detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 15 bin 468 gence toplam 1 milyar 756 milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

"81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’nun, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" diye konuştu.

"Çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira"

Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

"23 bin 638 çiftimizin, 24 bin 176 çocuğu dünyaya geldi"

Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 23 bin 110 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 528 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 23 bin 638 çiftimizin, 24 bin 176 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik"

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 315 bin 696’a ulaştı. Bu ay 15 bin 468 gencimize 1 milyar 756 milyon 600 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 238 bin 448 gencimize 22 milyar 804 milyon 100 bin lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 271 bin 118 gencimizin yanında olduk."

Aile ve Gençlik Fonu başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Her iki eş adayı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve Türkiye'de ikamet etmeli.

- Yaş şartı: Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Gelir şartı: Çiftin son 6 aylık gelir ortalaması ile son aya ait gelir toplamı, ayrı ayrı değerlendirildiğinde belirtilen asgari ücretin 2,5 katı sınırını aşmamalı.

- Ev sahibi olmamak: Eş adaylarının taşınmaz sahibi veya taşınmaz hissedarı olmaması gerekiyor.

- Nikâh tarihi: Başvuru tarihinde resmî nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmalı.

- Eğitimlere katılmak: Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı, evlilik sonrasında sunulan eğitimlere ise 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmek gerekiyor.

- Adli sicil şartı: Bakanlığın belirttiği suçlar kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamalı.

- Daha önce kredi almamış olmak: Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki kredi desteğinden daha önce yararlanmamış olmak gerekiyor.


Bakan Göktaş fon iftiralarından gelecek tazminatı 'aile ve gençlik fonuna' aktaracak
Gündem
Bakan Göktaş fon iftiralarından gelecek tazminatı 'aile ve gençlik fonuna' aktaracak
490 bin kişiyi ilgilendiriyor: 7,7 milyar TL hesaplara yatırıldı
Ekonomi
490 bin kişiyi ilgilendiriyor: 7,7 milyar TL hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş: 120 bin 958 gencimiz için 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik
Gündem
Bakan Göktaş: 120 bin 958 gencimiz için 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik

Başlıklar :aile ve sosyal hizmetler bakanlığıfaizsiz kredievlilik kredisi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026