Bakan Göktaş: 120 bin 958 gencimiz için 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İnsan Hakları ve Aile Zirvesi’ne katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Göktaş, "Aile, toplumu tüm yönleriyle var eden, değerleri yaşatan, nesilleri birbirine bağlayan ve hayatın her alanına yön veren merkezi bir yapıdır. İnsan hakları ise, ancak böyle bir zeminde, gerçek anlamını bulur. İnsanın onurunu koruyan, adaleti güçlendiren ve ailenin huzurunu teminat altına alan bir anlayışla ele alındığında güçlü ve kalıcı olur. Bizim yaklaşımımız da tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte ailenin, stratejik bir öncelik haline geldiğine dikkati çeken Göktaş, "Çünkü artık bütün dünya biliyor ki, aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli, hiçbir sosyal politika kalıcı olamaz" şeklinde konuştu.

Cinsiyetsizleştirmenin üzerinden, kimlik ve rol kavramlarının bulanıklaştırıldığı küresel bir kültürel basınçla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Göktaş, "Tam da böyle bir dönemde aile, doğru desteklerle güçlenen bir toplumsal güvenlik alanı haline geliyor. İşte bu nedenle, aileyi güçlendiren her adım, insan haklarını da güçlendiren bir adım haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.





"İnsan haklarını, vatandaşımızın günlük hayatında daha görünür ve daha etkili kılma kararlılığımızı sürdürüyoruz"

Aileyi merkeze alan politikaları çağın ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellediklerini aktaran Göktaş, "İnsan haklarını, vatandaşımızın günlük hayatında daha görünür ve daha etkili kılma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız doğrultusunda her haneye dokunan somut adımlarla hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan ve ‘aile’yi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planımızla kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. ‘Aile Dostu Ekosistem’ anlayışıyla, aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren ve güçlü bir toplumun temelini ailede gören bir vizyonla yol alıyoruz" diye konuştu.





"Gençlerimizin aile kurmasını bir tercih değil, güçlü bir geleceğin teminatı olarak görüyoruz"

2025 Aile Yılı’nın, toplumun tüm kesimlerinde büyük bir teveccühle karşılık bulduğunu dile getiren Göktaş sözlerine şöyle devam etti:

"Aile Yılında, aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmeyi toplumu kapsayan ortak bir hedef haline getirdik. Kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşlarımız (STK), üniversiteler, iş dünyası ve yerel yönetimler ‘Aile Yılı’na özgü çalışmalar yürüttüler. Bakanlık olarak, yıl boyunca 19 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Aileleri ve evlenmek isteyen gençleri destekleyen 2 bin 47 kurumla iş birliği kurduk. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren politikaları hayata geçirdik. Gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bugüne kadar 154 bin 788 gencimiz Fon’dan faydalanmaya hak kazandı. Bugün itibarıyla 120 bin 958 gencimiz için 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesini gerçekleştirdik. Ancak burada da durmadık. Fon’dan daha fazla gencimizin yararlanması için hem gelir şartını yükselttik, hem kredi miktarını artırdık. Çünkü biz gençlerimizin aile kurmasını bir tercih değil, güçlü bir geleceğin teminatı olarak görüyoruz."





"‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda da çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz"

Bakan Göktaş, doğum yardımı sisteminde de önemli bir reformu hayata geçirdiklerini aktararak, "Bugüne kadar, 787 bin 598 anneye 10,3 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalar, aileyi hayatın her alanında destekleyen kalıcı bir altyapıyı adım adım kurduğumuzun bir göstergesidir. 2026-2035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda da bu çalışmalarımızı aynı kararlılıkla ve kalıcı politikalar haline getirecek şekilde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.





"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz"

AK Parti’nin 24 yıldır insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla yol yürüdüğünü belirten Göktaş, "Hak ve özgürlük alanını genişleten, sosyal devletin kapasitesini büyüten ve vatandaşın yanında duran politikaları hayata geçiriyor. Bizim siyaset anlayışımız kuru söylem üzerine değil, somut icraatlar üzerine kuruludur. Medeniyet değerlerimizden başlayan bu yaklaşım sözü icraata, hedefi yatırıma, vizyonu kalıcı esere dönüştüren eser ve hizmet çizgimizle ülkenin her köşesinde görünür kılıyor. Bu siyaset anlayışı, 86 milyon vatandaşımızın hayatına, her haneye dokunan, her şehre refah, evlatlarımıza daha güçlü bir gelecek olarak da yansıyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda da, sosyal devlet anlayışımızı büyütecek, hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.



