Bugün hangi maçlar var, 17 Mayıs Pazar bu akşam kimin maçı oynanacak?

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u ağırlarken, Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Sevilla ile Real Madrid kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Juventus, Fiorentina’yı konut edecek. Ayrıca İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1’de kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 17 Mayıs Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Trabzonspor’un konuğu Gençlerbirliği olacak. İngiltere Premier Lig’inde heyecan dorumda. Wolverhampton - Fulham takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Mayıs Pazar bugün oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
13:00 Roma - Lazio İtalya Serie A Tivibu Spor 1 S Sport Plus
13:00 Como - Parma İtalya Serie A Tivibu Spor 4
13:00 Genoa - Milan İtalya Serie A Tivibu Spor 3
13:00 Juventus - Fiorentina İtalya Serie A Tivibu Spor 2
13:00 Pisa - Napoli İtalya Serie A Yayın Yok
14:30 Manchester United - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
15:30 PSV - Twente Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3
15:30 Heerenveen - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
16:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Livingston - Kilmarnock İskoçya Premier Lig TRT Spor
16:30 Arminia Bielefeld - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 Konferans Yayın Tivibu Spor 4
16:30 Darmstadt 98 - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2
16:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Konferans Yayın Tivibu Spor 4
17:00 Brentford - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Everton - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
17:00 Leeds United - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Wolverhampton - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
17:00 Ayvalıkgücü Bld. - 52 Orduspor TFF 3. Lig Play-Off Tivibu Spor
17:00 Kayserispor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Atalanta - Bologna İtalya Serie A Tivibu Spor 1 S Sport 2
19:30 Newcastle - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
20:00 Athletic Bilbao - Celta Vigo İspanya La Liga Yayın Yok
20:00 Atletico Madrid - Girona İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport Plus
20:00 Elche - Getafe İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport Plus
20:00 Levante - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 Osasuna - Espanyol İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport Plus
20:00 Real Oviedo - Alaves İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport Plus
20:00 Real Sociedad - Valencia İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport Plus
20:00 Sevilla - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 Rayo Vallecano - Villarreal İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport Plus
20:00 Fenerbahçe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Kasımpaşa - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 3
20:00 Antalyaspor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 4
21:45 Cagliari - Torino İtalya Serie A Tivibu Spor 3
21:45 Sassuolo - Lecce İtalya Serie A Tivibu Spor 2
21:45 Udinese - Cremonese İtalya Serie A Tivibu Spor 1
22:00 Brest - Angers Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:00 Lille - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
22:00 Lorient - Le Havre Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:00 Lyon - Lens Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:00 Marsilya - Rennes Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:00 Nantes - Toulouse Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:00 Nice - Metz Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:00 Paris FC - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
22:00 Strasbourg - Monaco Fransa Ligue 1 Konferans Yayını Bein Sports Max 1
22:15 Barcelona - Real Betis İspanya La Liga S Sport
23:00 Argentinos Jrs. - Belgrano Arjantin Primera Division Play Off Yarı Final Spor Smart