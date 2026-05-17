SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte program

21:1717/05/2026, Pazar
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın Samsun’daki 19 Mayıs gösteri uçuşu için geri sayım başladı. Gösteri uçuşunun saat kaçta başlayacağı, prova uçuşlarının nerede yapıldığı ve etkinliğin hangi program kapsamında düzenleneceği merak edilirken, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekipleri Samsun semalarında prova uçuşlarını tamamladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek gösteri uçuşu, kentte yoğun ilgi gören organizasyonlar arasında yer aldı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Pilotlar, etkinlik öncesinde çevre tanıma ve prova uçuşlarını tamamladı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Samsun’da gösteri uçuşu yapacak


SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi ekiplerinin gösterisi, 19 Mayıs Salı günü saat 16.00’da yapılacak.


Etkinlik öncesinde pilotlar, Samsun semalarında çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştirdi. Yaklaşık 30’ar dakika süren uçuşlarda akrobasi manevraları yapıldı.

Prova uçuşları tamamlandı


Yetkililer tarafından paylaşılan bilgiye göre SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekipleri, gösteri öncesinde bir prova uçuşu daha gerçekleştirecek.


Gösteri programına ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:


  • SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Samsun’da 19 Mayıs etkinliklerinde yer alacak.
  • Gösteri uçuşu 19 Mayıs Salı günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.
  • Pilotlar, etkinlik öncesi çevre tanıma ve prova uçuşları yaptı.
  • Prova uçuşları yaklaşık 30 dakika sürdü.

19 Mayıs etkinliklerinde hava gösterisi düzenlenecek


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın Samsun semalarında yapacağı gösteri uçuşunun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

