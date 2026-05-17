Trendyol Süper Lig’in son haftasında düşme hattında mücadele nefes kesti. Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un ardından ligden düşen 3. takım da belli oldu. Peki, Trendyol Süper Lig’den düşen 3. takım hangisi? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında küme düşme hattındaki mücadele nefes kesti. Daha önce Fatih Karagümrük ile Kayserispor’un lige veda etmesi kesinleşirken, düşen üçüncü takım da son maçların ardından belli oldu.
Alt sıralardaki puan farklarının oldukça yakın olması nedeniyle kümede kalma yarışı son dakikalara kadar sürdü.
Taraftarların yakından takip ettiği mücadelede sürpriz sonuçlar alınırken, o kulüp aldığı sonuçların ardından ligde kalma şansını kaybetti.
Süper Lig’den düşen 3. takım hangisi?
Kritik haftada alınan sonuçlar sonrası Antalyaspor, Süper Lig’e veda eden son ekip oldu.
Son hafta sonuçları şu şekilde;
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Fenerbahçe 3-3 Eyüpspor
Trabzonspor 0-3 Gençlerbirliği
Antalyaspor 1-0 Kocaelispor
Süper Lig’e veda eden takımlar
Böylece Trendyol Süper Lig’de sezon sonunda küme düşen takımlar şu şekilde oldu:
- Fatih Karagümrük
- Kayserispor
- Antalyaspor