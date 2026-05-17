Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026 DGS başvuruları 2 Haziran'da sona erecek. Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti de belli oldu. 2026 DGS başvuru ücreti 1400 TL olarak açıklandı. Peki ÖSYM DGS sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.
DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuru ücreti belli oldu. 2026 DGS başvuru ücreti 1400 TL olarak açıklandı. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.