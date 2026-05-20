Hurda teşviki SON DURUM 2026! Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Engelliye, emekliye ÖTV'siz araç alımı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Emeklilere ÖTV’siz araç beklentisinde yeni gelişme yaşandı. TBMM gündemine gelen düzenleme, özellikle engelli bireyler için kapsamı genişletirken, emeklilere yönelik adımın atılıp atılmayacağı merak ediliyor.
ÖTV muafiyetine ilişkin düzenleme Meclis’te gündeme geldi. Engelliler için kapsam genişletilirken, emeklilere yönelik uygulamanın akıbeti belirsizliğini koruyor.
Araç sahibi olmak isteyen emeklilerin yakından takip ettiği ÖTV’siz araç düzenlemesinde süreç hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınan son değişiklikle, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler için muafiyet genişletilirken, emeklilere yönelik düzenlemenin akıbeti gündemdeki yerini koruyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
MECLİS’TEN GEÇEN ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ
TBMM'de kabul edildi: Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engellilere ÖTV'siz araç hakkı
Yürürlüğü son giren uygulama % 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyleri kapsıyor. Buna göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli bireylerden, sağlık durumları nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilenler de artık ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi ödemeden otomobil satın alma hakkına sahip bulunuyor. Yapılan düzenlemeye göre, ÖTV istisnasıyla satın alınabilecek araçlarda belirli şartlar bulunuyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan uygulamada, araçların motor hacmine bakılmaksızın toplam satış fiyatının (ÖTV ve tüm vergiler dahil) 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olması gerekiyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026
Emekliye ÖTV’siz araç yasası yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki araç modellerinden faydalanması bekleniyor. 2026 otomobil piyasasında uygun fiyatlı ve düşük motor hacimli modellerin ÖTV muafiyetli araç listesinde yer alabileceği değerlendiriliyor.
Öne çıkan bazı modeller şunlar:
TOGG: T10X, T10F
Fiat: Egea Sedan, Egea Cross
Renault: Clio, Megane Sedan, Duster
Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR
Hyundai: i20, Bayon, i10
Dacia: Sandero Stepway