TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin yanında kiralık konut kampanyası da duyuruldu. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. TOKİ kiralık konut kampanyası İstanbul için geçerli olacak ve 15 bin konut ile sınırlandırılacak. Kira bedelleri bölge rayicinin altında olacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. Yeni kiralama döneminde kira bedeli güncellenecek. TOKİ İstanbul kiralık konut yapılacak ilçeler açıklandı mı? TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları 2025 ne zaman? sorularının cevabı da merak edilmeye devam ediyor. İşte detaylar.
TOKİ’nin İstanbul için hazırladığı kiralık sosyal konut projesi, başvuru şartları ve ilçe dağılımı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Daha önceki 500 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi başvurular, e-Devlet üzerinden ilan edilecek takvim doğrultusunda alınacak. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında toplam 15 bin kiralık konut hayata geçirilecek. Konutlar üç yıllığına kiraya verilecek ve tüm bakım-onarım süreçleri TOKİ tarafından yürütülecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ise hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, 2025 TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? 15 bin TOKİ İstanbul kiralık konutlar hangi ilçelere yapılacak, ilçeler açıklandı mı?
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri 10 Kasım’da başlarken T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. İstanbul’da yapılacak kiralık konutların ise ayrı bir başvuru takvimi olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yapılacak hazırlıkların ardından kiralık konut başvuruları başlayacak. TOKİ’nin kısa süre içerisinde kiralık konut yapacağı ilçeleri açıklaması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru şartları henüz açıklanmadı. 500 bin konut projesinde olduğu gibi ikamet şartının olması bekleniyor.
Kiralık konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve bu konutlardan belirlenen şartları sağlayanlar yararlanacak.
Evler üç yıl süreyle kiralanırken konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından sağlanacak.
İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUTLARI KİMLER KİRALAYACAK, KİRA SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada konutların 3 yıl boyunca kiralanabileceğini aktarırken 3 yılın bitmesine müteakip eyni kira bedelinin belirleneceğini ifade etti.
TOKİ kiralık konut kampanyası İstanbul için geçerli olacak ve 15 bin konut ile sınırlandırılacak.
Kira bedelleri bölge rayicinin altında olacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. Yeni kiralama döneminde kira bedeli güncellenecek.