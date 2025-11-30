TOKİ’nin İstanbul için hazırladığı kiralık sosyal konut projesi, başvuru şartları ve ilçe dağılımı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Daha önceki 500 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi başvurular, e-Devlet üzerinden ilan edilecek takvim doğrultusunda alınacak. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında toplam 15 bin kiralık konut hayata geçirilecek. Konutlar üç yıllığına kiraya verilecek ve tüm bakım-onarım süreçleri TOKİ tarafından yürütülecek. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ise hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, 2025 TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? 15 bin TOKİ İstanbul kiralık konutlar hangi ilçelere yapılacak, ilçeler açıklandı mı?