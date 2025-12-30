İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 30 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılların aynı gününe ait baraj seviyeleri ile kıyaslandığında doluluk oranlarında son durum megakentliler için sevindirici. Yaz aylarıyla birlikte baraj seviyelerinde düşüş yaşanan İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ, 30 Aralık 2025'te son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

1 /3 İstanbul baraj doluluk oranı 30 Aralık Salı yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

2 /3 İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 30 ARALIK 2025 VERİLERİ İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 30 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,98 olarak kaydedildi.