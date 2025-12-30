Yeni Şafak
BARAJ DOLULUK ORANI 30 ARALIK 2025: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç arttı, hangi seviyede?

Tuğba Güner
12:3230/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 30 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılların aynı gününe ait baraj seviyeleri ile kıyaslandığında doluluk oranlarında son durum megakentliler için sevindirici. Yaz aylarıyla birlikte baraj seviyelerinde düşüş yaşanan İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ, 30 Aralık 2025'te son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İstanbul baraj doluluk oranı 30 Aralık Salı yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 30 ARALIK 2025 VERİLERİ

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 30 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,98 olarak kaydedildi.

30 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI


Ömerli Barajı 19,09

Darlık Barajı 27,9

Elmalı Barajı 54,79

Terkos Barajı 17,15

Alibey Barajı 11,83

Büyükçekmece Barajı 15,83

Sazlıdere Barajı 13,82

Istrancalar Barajı 43,05

Kazandere Barajı 4,39

Pabuçdere Barajı 4,02

























