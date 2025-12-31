MSB’den SDG’ye net mesaj: Tek Devlet Tek Ordu’dan taviz yok

SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir.

Suriye hükümetiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz.