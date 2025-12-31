MSB’den SDG’ye net mesaj: Tek Devlet Tek Ordu’dan taviz yok

Milli Savunma Bakanlığı, SDG'ye Suriye ordusuna entegrasyon konusunda son uyarısını yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Suriye hükümetiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır." ifadeleri kullanıldı. MSB ayrıca, ABD'den F-35 alımı ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme dair sorularına cevaben açıklamalar yaptı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor.