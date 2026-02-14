KPSS SINAV TARİHLERİ 2026: KPSS 2026 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak?

KPSS Lisans oturumları için başvurular, ÖSYM takvimine göre yaz aylarında alınacak. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları farklı tarihlerde uygulanacak. Lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapacak.
İki yıllık üniversite mezunlarına yönelik KPSS Önlisans sınavı için başvurular sonbahar döneminde alınacak. Sınav, çift yıllarda gerçekleştirildiği için 2026 takvimi önlisans mezunları açısından kritik önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026
-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026
-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.