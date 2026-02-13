Devrik İran Şahı’nın oğlu Pehlevi: İsrail'e gittim çünkü su krizi var

İsrail'in baskılarıyla İran'a saldıracağı öne sürülen ABD'de sürgün hayatı yaşayan İran'ın devrilen şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, geçtiğimiz dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Pehlevi, İran'a olası saldırı ve yönetime yeniden geçme hayallerinin gölgesinde katıldığı bir etkinlikte İsrail'le neden bu denli yakın ilişki içinde olduğu eleştirilerine manidar bir cevap verdi.