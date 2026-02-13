Yeni Şafak
Devrik İran Şahı’nın oğlu Pehlevi: İsrail'e gittim çünkü su krizi var

23:4613/02/2026, Cuma
Netanyahu, İran'da Hamaney yönetimini devirip iktidarın başına gelmesini istediği Pehlevi (solda) ile sık sık ailecek görüşüyor.
İran'ın devrilen şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, geçtiğimiz dönemde İsrail'i ziyaret etmişti. Pehlevi, ABD ve İsrail'in İran'da Hamaney yönetimine yönelik saldırı tehdidinin gölgesinde yaptığı ziyaretin sebebinin 'su krizi' olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer müzakerelerde sundukları şartlara uymayan İran'a saldırı tehdidinde bulunmuş, iki büyük uçak gemisini Orta Doğu'da konuşlandırma kararı almıştı.

İsrail'in baskılarıyla İran'a saldıracağı öne sürülen ABD'de sürgün hayatı yaşayan İran'ın devrilen şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, geçtiğimiz dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Pehlevi, İran'a olası saldırı ve yönetime yeniden geçme hayallerinin gölgesinde katıldığı bir etkinlikte İsrail'le neden bu denli yakın ilişki içinde olduğu eleştirilerine manidar bir cevap verdi.

Pehlevi: İsrail'e gittim çünkü su krizi var

"İran’da su krizinden bahsediyoruz."
diyen Pehlevi, "
Bilin bakalım su sıkıntılarıyla mücadele için en iyi uzmanlara sahip? İsrail."
diyerek Netanyahu'nun ayağına gitme sebebinin bu sorunu konuşmak olduğunu öne sürdü.

"Derhal İsrail'i tanıyacağım"

Geçtiğimiz gün İran'ın nükleer savunma programının sona erdirileceği ve mevcut rejimin terör gruplarına verdiği desteğin derhal kesileceğini söyleyen Pehlevi, "İsrail Devleti derhal tanınacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'e sığınıp yardım istemişti

İsrail basınına konuşan Pehlevi, İran rejimine ve Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı uluslararası yardım talep etmişti.



