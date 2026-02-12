TOKİ tarafından başvurusu toplanan İzmir İli Kınık İlçesi Poyracık Mahallesi 2. Etap 202 Adet Konut Projesi inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 166 adet ve 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 202 adet konut için konut belirleme kurası bugün gerçekleştirildi. TOKİ İzmir Kınık sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İzmir Kınık 2.Etap 200/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; İzmir İli Kınık İlçesi Poyracık Mahallesi 2. Etap 202 Adet Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 166 adet ve 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 202 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. TOKİ İzmir Kınık sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 23 Şubat 2026– 10 Mart 2026 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kınık / İzmir Şubesi ( Temerküz şube) imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.