MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ: Şubat 2026 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemeleri sürerken, mazot ve gübre desteği için beklenti arttı. Temel Destek kapsamında sağlanan ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Şubat ayı ödeme takvimi araştırılıyor.
Mazot ve gübre desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il bazlı açıkladığı destek takvimi sonrası çiftçiler ödeme tarihine odaklandı. Şubat 2026 dönemine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.
ÇİFTÇİLERE DEV DESTEK ÖDEMESİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı açıkladı.
Çiftçilere, 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği, 174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği, 44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.