1 /20 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Diyarbakır’daki projeye kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Diyarbakır kura çekiliş listesi.

