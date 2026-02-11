Yeni Şafak
Diyarbakır TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

16:3411/02/2026, Çarşamba
Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Diyarbakır’da yapılacak olan 12 bin 165 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır kura çekimi 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11:00'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. TOKİ Diyarbakır kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Diyarbakır kura çekilişine katılacaklar listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Diyarbakır’daki projeye kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Diyarbakır kura çekiliş listesi.

TOKİ Diyarbakır merkez ve ilçeleri kura çekilişi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri tam listesi için tıklayın

#TOKİ
#Diyarbakır
#TOKİ Diyarbakır kura çekiliş listesi
