Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbi için geri sayım

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Karadeniz’de karşı karşıya gelecek. Türkiye futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan mücadele, Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyecek. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte heyecanla beklenen derbi maçına dair yayın bilgileri ve son gelişmeler.

1 /6 Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında gözler Trabzon’da olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek kritik derbi, 14 Şubat Cumartesi akşamı Papara Park’ta oynanacak. Şampiyonluk hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve satışa çıkan bilet fiyatları netleşti.

2 /6 Derbinin tarihi, saati ve yayın bilgisi

Trabzonspor–Fenerbahçe mücadelesi, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye genelinde beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, hem tribünde hem de ekran başında milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek.

3 /6 Puan durumu ve maçın önemi

Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe 49 puanla ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Üst sıraları doğrudan etkileyen bu randevu, iki ekip için de sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Alınacak sonuç, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek nitelikte.

4 /6 Bilet fiyatları açıklandı

Papara Park’ta oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından açıklanan fiyat listesine göre: VIP Platinum B: 20.000 TL VIP Platinum A/C: 15.000 TL VIP Gold: 12.500 TL VIP Silver: 10.000 TL Batı Tribün: 4.250 TL Doğu Tribün: 3.750 TL Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2.250 TL Güney–Kuzey Kale Arkası: 1.750 TL

5 /6 Takımların hazırlık süreci

Fenerbahçe, İstanbul’daki tesislerinde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanlarına başladı. Çalışmalarda kondisyon, pas ve taktik ağırlıklı program uygulanırken, son maçta uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon yaptı.

Trabzonspor ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekipte antrenmanlar ısınma, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.