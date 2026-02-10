Yeni Şafak
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Dev derbi için geri sayım

21:0010/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Karadeniz’de karşı karşıya gelecek. Türkiye futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan mücadele, Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyecek. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte heyecanla beklenen derbi maçına dair yayın bilgileri ve son gelişmeler.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında gözler Trabzon’da olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek kritik derbi, 14 Şubat Cumartesi akşamı Papara Park’ta oynanacak. Şampiyonluk hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve satışa çıkan bilet fiyatları netleşti.

Derbinin tarihi, saati ve yayın bilgisi


Trabzonspor–Fenerbahçe mücadelesi, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye genelinde beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, hem tribünde hem de ekran başında milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek.

Puan durumu ve maçın önemi


Ligde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe 49 puanla ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Üst sıraları doğrudan etkileyen bu randevu, iki ekip için de sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Alınacak sonuç, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek nitelikte.

Bilet fiyatları açıklandı


Papara Park’ta oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından açıklanan fiyat listesine göre:

VIP Platinum B: 20.000 TL

VIP Platinum A/C: 15.000 TL

VIP Gold: 12.500 TL

VIP Silver: 10.000 TL

Batı Tribün: 4.250 TL

Doğu Tribün: 3.750 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2.250 TL

Güney–Kuzey Kale Arkası: 1.750 TL

Takımların hazırlık süreci


Fenerbahçe, İstanbul’daki tesislerinde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanlarına başladı. Çalışmalarda kondisyon, pas ve taktik ağırlıklı program uygulanırken, son maçta uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon yaptı.


Trabzonspor ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekipte antrenmanlar ısınma, pas ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Son maçların istatistiği


İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 3 kez sahadan üstün ayrıldı, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle oynadığı son dört maçı kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı.

